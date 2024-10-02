В татарстанских поликлиниках до конца 2024 года откроют кабинеты гериатра

В татарстанских взрослых поликлиниках до конца 2024 года откроют 84 кабинетов врачей-гериатров. Об этом на брифинге сообщил главный врач госпиталя для ветеранов войн Ильдар Фахрутдинов.
По словам Фахрутдинова, целевой московский показатель по открытию кабинетов гериатров составляет 47. В настоящее время в регионе их 61.
Кроме того, в республике открыты шесть кабинетов памяти. Головной центр находится в Межрегиональном клинико-диагностическом центре.
Гериатр — это врач, учитывающий особенности организма пожилых людей. Специалисты назначают адекватную терапию для улучшения качества и продолжительности жизни. За девять месяцев 2024 года было принято более 20 тысяч пациентов.
Напомним, с 1 по 10 октября в Казани проходит Декада пожилых людей. В течение этих десяти дней пенсионеры смогут стать участниками разнообразных мероприятий от культурных и спортивных событий до экскурсий и концертов.