Красноярцы жалуются на магазин сети «Светофор» из-за насекомых и гнилых фруктов

Красноярцы жалуются на магазин сети «Светофор» из-за насекомых, которые собрались вокруг гнилых овощей и фруктов. Один из посетителей торговой точки на улице Аральской обратился в краевой Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.
«С порога покупателей встречает неприятный запах гнилых фруктов, который пронизывает весь магазин. В продаже яблоки и помидоры, которые практически полностью сгнили в коробках. Особенно шокирует количество мелких мушек, которые слоем покрыли некоторые яблоки. При каждом движении покупателей они разлетались по всему магазину. На видео супруги мушки уже частично разлетелись из-за близкой съемки — вживую их гораздо больше», — описал впечатления покупатель.
В ведомстве отметили, что испорченные фрукты и овощи не соответствуют органолептическим показателям. Наличие насекомых в магазине также недопустимо.
Роспотребнадзор объявил ООО «Торгсервис 124» предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований санитарного законодательства.
Специалисты напоминают, о продуктах с плесенью и гнилью нужно сообщать администратору магазина. Если товар не уберут с полок, следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор.