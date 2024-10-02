Красноярцы жалуются на магазин сети «Светофор» из-за насекомых и гнилых фруктов

«С порога покупателей встречает неприятный запах гнилых фруктов, который пронизывает весь магазин. В продаже яблоки и помидоры, которые практически полностью сгнили в коробках. Особенно шокирует количество мелких мушек, которые слоем покрыли некоторые яблоки. При каждом движении покупателей они разлетались по всему магазину. На видео супруги мушки уже частично разлетелись из-за близкой съемки — вживую их гораздо больше», — описал впечатления покупатель.