Молдавским учителям, имеющим высшую квалификацию, не придется ее подтверждать

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Учителя, получившие высшую квалификационную категорию, больше не должны будут ее подтверждать. полученная ими степень будет действительна на протяжении всего периода работы.
О вводе этого правила заявили в Министерстве просвещения и исследований Молдовы. По мнению ведомства, это поможет дебюрократизировать систему образования.
«Это четкий сигнал о том, что мы хотим поддержать учителей и создать более предсказуемую, более уважительную и менее бюрократическую профессиональную среду», — заявил министр просвещения Дан Перчун.
Данные изменения стали возможны, так как ранее были внесены корректировки в положение об аттестации преподавателей общего и профессионально-технического образования и территориальных служб психолого-педагогической помощи.