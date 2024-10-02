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Молдавским учителям, имеющим высшую квалификацию, не придется ее подтверждать

Отмена подтверждения высшей квалификации учителей должна помочь дебюрократизации образовательной системы Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Учителя, получившие высшую квалификационную категорию, больше не должны будут ее подтверждать. полученная ими степень будет действительна на протяжении всего периода работы.

О вводе этого правила заявили в Министерстве просвещения и исследований Молдовы. По мнению ведомства, это поможет дебюрократизировать систему образования.

«Это четкий сигнал о том, что мы хотим поддержать учителей и создать более предсказуемую, более уважительную и менее бюрократическую профессиональную среду», — заявил министр просвещения Дан Перчун.

Данные изменения стали возможны, так как ранее были внесены корректировки в положение об аттестации преподавателей общего и профессионально-технического образования и территориальных служб психолого-педагогической помощи.

образование