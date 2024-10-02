Министерство транспорта проверили, как ездят маршрутки № 454 и 455 в Иркутске

Министерство транспорта Иркутской области оценили, с какой периодичностью ходит маршрутка 454, которая ездит из микрорайона Березовый, потом до областной больницы и в Маркова. А также работу маршрута 455, который начинает свой путь из Березового, далее до остановки Жуковского и обратно до Березового.
Как сообщили в министерстве, 24 сентября, во время проверки, с 6:45 до 8:10 проехало 16 маршруток и два автобуса. Ждать водителей маршрута 454 пришлось от пяти до девяти минут, а 455 от трех до семи минут. Проверяющие сообщили, что людей, которые долго стояли в очереди или ждали автобус больше положенного времени, не увидели.
— Автобусы могут сильно задерживаться из-за сложной дорожно-транспортной обстановки в утреннее время. Водители всеми силами пытаются сократить ожидание. Минтранспорта и дорожного хозяйства будут продолжать следить за ситуацией и привлекать общественных наблюдателей для контроля, — рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Ольга Золоторева.
Такую проверку устроили из-за того, что жители микрорайона Березовый неоднократно жаловались на большие очереди и долгое ожидание, особенно по утрам. 11 сентября этого года приняли решение, что по маршруту будет ездить 19 автобусов, один из которых среднего класса. Их расписание находится на особом контроле.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Тайшета осудят за организацию экстремисткой деятельности.