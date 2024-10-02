Министерство транспорта проверили, как ездят маршрутки № 454 и 455 в Иркутске

Как сообщили в министерстве, 24 сентября, во время проверки, с 6:45 до 8:10 проехало 16 маршруток и два автобуса. Ждать водителей маршрута 454 пришлось от пяти до девяти минут, а 455 от трех до семи минут. Проверяющие сообщили, что людей, которые долго стояли в очереди или ждали автобус больше положенного времени, не увидели.