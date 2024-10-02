В Таганроге благоустраивают новые территории

В Таганроге полным ходом идет благоустройство новых территорий. Об этом сообщили в местной администрации. В этом году в приморском городе реализуются 11 проектов по губернаторской программе «Сделаем вместе!».
Большая часть из них уже завершены. Так, в городе появилась новая площадка с резиновым покрытием на улице Кленовой, 19. Также подрядчики установили там лавочки и урны. Сейчас идет обустройство другой площадки, которая находится рядом. Там будет детский комплекс, состоящий из горок, качелей, песочницы и лавочек.
Завершить работы планируется до конца октября.