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В Таганроге благоустраивают новые территории

В Таганроге в этом году реализуются 11 проектов по благоустройству.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге полным ходом идет благоустройство новых территорий. Об этом сообщили в местной администрации. В этом году в приморском городе реализуются 11 проектов по губернаторской программе «Сделаем вместе!».

Большая часть из них уже завершены. Так, в городе появилась новая площадка с резиновым покрытием на улице Кленовой, 19. Также подрядчики установили там лавочки и урны. Сейчас идет обустройство другой площадки, которая находится рядом. Там будет детский комплекс, состоящий из горок, качелей, песочницы и лавочек.

Завершить работы планируется до конца октября.