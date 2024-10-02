В Таганроге благоустраивают новые территории

Большая часть из них уже завершены. Так, в городе появилась новая площадка с резиновым покрытием на улице Кленовой, 19. Также подрядчики установили там лавочки и урны. Сейчас идет обустройство другой площадки, которая находится рядом. Там будет детский комплекс, состоящий из горок, качелей, песочницы и лавочек.