С 5 октября в Москве изменится 15 маршрутов наземного транспорта

С 5 октября в столице скорректируют 15 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт станет ходить чаще и будет подъезжать к новым жилым комплексам и станциям метро и железной дороги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С 5 октября скорректируем 15 маршрутов наземного транспорта. Они охватывают 14 районов в четырех округах Москвы и в ближайшем Подмосковье. После изменений пассажиры смогут удобнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов. Продолжаем повышать качество поездок в наземном транспорте по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
Так, автобусы маршрута С453 пойдут через жилой комплекс «1-й Ленинградский». Жителям станет удобнее добираться до социальных объектов и ближайшей станции Молжаниново Московского центрального диаметра.
Изменится маршрут № 703 — автобусы будут следовать до Перервинской плотины. Для автобусов № 196 и 378 добавят новые остановки.
В районе станций метро «Планерная» и «Динамо» в связи с переорганизацией дорожного движения изменятся места посадки в автобусы и электробусы.
Кроме того, автобусы пригородных маршрутов № 270 и 271 станут ходить регулярнее и вместо направления к станции метро «Алтуфьево» будут следовать до станции «Физтех».