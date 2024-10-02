С 5 октября в Москве изменится 15 маршрутов наземного транспорта

С 5 октября в столице скорректируют 15 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт станет ходить чаще и будет подъезжать к новым жилым комплексам и станциям метро и железной дороги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.