В Екатеринбурге на форуме строителей выступает дизайнер Артемий Лебедев

В Екатеринбурге 2 октября продолжает работать XI Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. В этот день на крупнейшем инженерно-строительном конгрессе России выступает известный дизайнер, блогер и основатель одноименной дизайнерской студии Артемий Лебедев.
Он проводит встречу на тему «Развитие малых городов». Выступление строится в формате открытой полуторачасовой лекции, которая началась в 10:00. Примечательно, что роль модератора встречи занял директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан.
Напомним, в этом году Артемий Лебедев уже посещал Свердловскую область. Дизайнер приезжал в Нижний Тагил 25 августа в рамках рабочего визита, связанного с созданием рекламы для одной из местных фирм.