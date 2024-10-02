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Превратить Среднеуральск в Швейцарию предложил дизайнер Артемий Лебедев

Многие малые города Свердловской области находятся в неблагоприятном состоянии, но их можно улучшить. Например, Среднеуральск нетрудно превратить в Швейцарию. Об этом на форуме 100+ заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Источник: ЕАН

«Нам повезло, что мы родились в то время, когда есть возможность это все исправить. Мы можем взять какой-нибудь Среднеуральск и превратить его в маленькую Швейцарию», — заявил блогер.

Там, по словам Лебедева, купцы строили красивые дома и в целом старались городок сделать уютным. После этого он рассказал про архитектуру многих европейских городов.

ЕАН сообщал, что выступление блогера Артемия Лебедева вызвало ажиотаж на форуме 100+. Все желающие не смогли попасть в зал, где проходит встреча с именитым гостем. На лекцию пришло много студентов, некоторые сидели на полу.