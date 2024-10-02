Превратить Среднеуральск в Швейцарию предложил дизайнер Артемий Лебедев

«Нам повезло, что мы родились в то время, когда есть возможность это все исправить. Мы можем взять какой-нибудь Среднеуральск и превратить его в маленькую Швейцарию», — заявил блогер.
Там, по словам Лебедева, купцы строили красивые дома и в целом старались городок сделать уютным. После этого он рассказал про архитектуру многих европейских городов.
ЕАН сообщал, что выступление блогера Артемия Лебедева вызвало ажиотаж на форуме 100+. Все желающие не смогли попасть в зал, где проходит встреча с именитым гостем. На лекцию пришло много студентов, некоторые сидели на полу.