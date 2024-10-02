Авиакомпании России полетят в Дубай в обход Израиля и Ирана

Рейс из Сочи в Аль-Мактум FV6681, вылетающий 01:00 мск, пролетит над Турцией, Египтом и Саудовской Аравией, совершив техническую посадку в Египте. Рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 с вылетом в 09:30 мск будет выполнен через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана.