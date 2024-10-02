Белорусам рассказали, как не получить штраф до Br200 из-за светофора

В ведомстве обратили внимание, что после включения желтого сигнала светофора продолжать движение через перекресток можно водителям, которые не смогут остановиться в установленных местах без экстренного торможения. Также это разрешено водителям, которые не успели выехать с перекрестка после того, как включился красный свет.



Проезд на желтый свет создает опасность для движения, потому что этот сигнал одновременно включается для всех направлений, предупреждая о включении красного сигнала на одном направлении и о включении зеленого — на другом.



Нарушивший требования сигналов светофора водитель может получить штраф от 1 до 5 базовых величин. При повторном нарушении в течение года штраф может быть больше: от 3 до 10 базовых величин.