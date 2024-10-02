Под Воронежем выявили фантомное производство сыра

— Специалисты Россельхознадзора выехали в Воронежскую область на место производства, указанного в документах. Однако предприятие, находящееся по адресу, не производило сыр. Выяснилось, что сертификаты сделали с площадки, занимающейся ввозом, хранением и реализацией пестицидов и агрохимикатов, — сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. — После уточнения IP-адресов устройств, с которых были оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы, выяснилось, что их оформили в Москве неизвестные лица. После этого управление аннулировало производственные и транспортные документы на молочную продукцию.