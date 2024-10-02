Почти в 100 домах Воронежа на сутки отключили горячую воду

Более чем в 90 домах Воронежа на сутки будет отключена горячая вода, следует из информации от АО «Квадра».
Водоснабжения не будет 2 октября с полуночи до 22:00. За это время специалисты переключат трубопровод на смонтированную магистральную сеть.
Горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Остужева № 5,7,11,15,17,3,1а, 3а, 5а, 1,6,8,10,12,16,18,20,22;
- улица Переверткина №№ 26, 28, 30, 32, 38, 42, 42а, 44, 44а, 46, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 4, 6, 8, 18, 20, 22, 24, 2, 10, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅙, 1/7, ⅛, 1/9, 1/10, 1/11, 24а, 10а;
- Ленинский проспект №№ 139,123,125,127,129,131,133,135,137;
- улица Старых Большевиков №№ 14,16,18,20/1,20/2,2,44а;
- улица Минская №№ 1,1а;
- улица Гаршина №№ 16,21,6,10;
- улица Серафимовича № 41а;
- улица Комсомольская № 27а;
- улица 25 Января №№ 8,8а, 14,14а, 18,2,2а, 4,6,10,12,16,22,24,26,28,30.