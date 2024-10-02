В Свердловскую область на ПМЖ приезжают из Германии, Украины и Канады

«МК-Урал» ранее писал, что в 2023 году число гастарбайтеров в Свердловской области выросло по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие 2023 года в Свердловскую область приехали более 42 тысяч человек, миграционный приток составил 1 165 человек.