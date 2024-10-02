В Свердловскую область на ПМЖ приезжают из Германии, Украины и Канады

Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В текущем году таможенники оформили 42 пассажирские декларации на перевозимые домашние вещи. 80% из них касались ввозимых автомобилей. Поток мигрантов увеличился почти в два раза. В 2022 году было оформлено 20 таких деклараций.
При этом 85% переселенцев приехали из Германии.
«Таможенные платежи не уплачиваются только при одновременном выполнении нескольких условий: граждане ввозят бывшие в употреблении товары для личного пользования, а также одно транспортное средство на семью в срок не позднее 18 месяцев с момента выдачи документа, подтверждающего переселение», — говорит начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
С начала года было оформлено 28 пассажирских таможенных деклараций, когда переселенцы предоставляли документы для получения освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов. 14 выданы с указанием свидетельства участника Государственной программы и вида на жительство.
«МК-Урал» ранее писал, что в 2023 году число гастарбайтеров в Свердловской области выросло по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие 2023 года в Свердловскую область приехали более 42 тысяч человек, миграционный приток составил 1 165 человек.