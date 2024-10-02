В Омской области нашли еще 16 нелегалов

В поселке Ачаирский Омской области полицейские совместно с росгвардейцами на базе по хранению овощей и фруктов обнаружили 16 нелегалов.
После рейда 9 из 16 мигрантов привлечены к административной ответственности за нарушение правил режима пребывания в России.
Одного из нелегалов, у которого не имелось документов с разрешением на проживание в России, депортируют из страны. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.
Ранее мы писали, что в Омской области мигрантам хотят запретить работать в 20 сферах.