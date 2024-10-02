28 тысяч кустарников и 10 тысяч многолетних растений высадят в Ростове-на-Дону

Осенью 2024 года в Ростове-на-Дону высадят почти 28 тысяч кустарников более чем в 60 локациях, а также около 10 тысяч многолетних растений. Об этом по итогам планерного совещания рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, на улицах и площадях донской столицы укоренят гортензию, форзицию, спирею, можжевельник, живую изгородь сделают из бирючины и барбариса.
Среди многолетних растений выбрали шалфей, хризантемы и злаковые. Они украсят круговые развязки, центральные улицы, парки и скверы. На Мечникова и Текучева цветочное оформление сделают впервые.
— Продолжим высаживать тюльпаны. Массовые высадки планируются на Пушкинской, Шолохова, 40-летия Победы, Ворошиловском и Красноармейской. Поручил уделить внимание озеленению школ, детсадов, учреждений дополнительного образования, — добавил Алексей Логвиненко.
Осенние Дни Древонасаждения продлятся с 19 октября до середины ноября. В этот период должны высадить порядка 2,5 тысячи саженцев деревьев и 4 тысячи кустарников. Еще почти 6 тысяч деревьев и более 8 тысяч кустарников завезут в рамках компенсационного озеленения.