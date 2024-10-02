28 тысяч кустарников и 10 тысяч многолетних растений высадят в Ростове-на-Дону

Осенью 2024 года в Ростове-на-Дону высадят почти 28 тысяч кустарников более чем в 60 локациях, а также около 10 тысяч многолетних растений. Об этом по итогам планерного совещания рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.