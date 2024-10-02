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Опубликована схема развязки на восточном подъезде к Нижнему Новгороду

Подъезд к Анкундиновке будет расширен.

Источник: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Готова схема будущей транспортной развязки на восточном подъезде к Нижнему Новгороду. Информация опубликована на сайте регионального минграда.

Проект планировки касается территории в районе деревень Утечино и Ржавка в Кстовском районе и юго-восточной части областного центра. Здесь планируется реконструкция подъездной дороги к Анкудиновке от восточного подъезда к Нижнему Новгороду, а также восточный подъезд от трассы М-7 со строительством двухуровневой развязки.

Напомним, подъезд к Анкундиновке будет расширен до четырех полос, также планируются два моста, необходимые средства организации дорожного движения. Это позволит вывести трафик на дорогу, обеспечивающую связь с Нижним Новгородом и Кстовом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде построят дорогу на участке улицы Черниговской на участке между Молитовским и метромостом.

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