Опубликована схема развязки на восточном подъезде к Нижнему Новгороду

Проект планировки касается территории в районе деревень Утечино и Ржавка в Кстовском районе и юго-восточной части областного центра. Здесь планируется реконструкция подъездной дороги к Анкудиновке от восточного подъезда к Нижнему Новгороду, а также восточный подъезд от трассы М-7 со строительством двухуровневой развязки.