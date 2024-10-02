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Дом постройки начала ХХ века горел на улице Сакко и Ванцетти

В Саратове огонь охватил старинное здание в ночь на 2 октября.

Источник: Комсомольская правда

Здание начала ХХ века постройки охватил огонь на одной центральных улиц Саратова. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МЧС региона, пожар начался в половину двенадцатого ночи в двухэтажном доме на улице Сакко и Ванцетти.

— Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться. На пожаре никто не пострадал. На тушении огня работали 46 человек личного состава и девять пожарных машин, — пишут журналисты телеканала.

В двухэтажном здании загорелся чердак и две квартиры на последнем этаже. Дознаватели узнают обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области задержали женщину за попытку распространения наркотического вещества.