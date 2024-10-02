Дом постройки начала ХХ века горел на улице Сакко и Ванцетти

Здание начала ХХ века постройки охватил огонь на одной центральных улиц Саратова. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МЧС региона, пожар начался в половину двенадцатого ночи в двухэтажном доме на улице Сакко и Ванцетти.
— Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться. На пожаре никто не пострадал. На тушении огня работали 46 человек личного состава и девять пожарных машин, — пишут журналисты телеканала.
В двухэтажном здании загорелся чердак и две квартиры на последнем этаже. Дознаватели узнают обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области задержали женщину за попытку распространения наркотического вещества.