«Ближе, чем родственники»: Уфу с рабочим визитом посетил мэр Оренбурга

В Уфу приехал мэр Оренбурга Сергей Салмин. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
Сити-менеджер приехал поблагодарить уфимцев за помощь в период весеннего паводка. Столица республики одной из первых откликнулась, и ее жители в самые в короткие сроки собрали и отправили воду с средствами гигиены.
Сергей Салмин с председателем Оренбургского городского Совета Ольгой Березневой наградили уфимских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий ЧП.
— Есть такое выражение — Ут курше. Это про нас с Оренбургом. Соседи, которые ближе чем родственники, — заявил Мавлиев.
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