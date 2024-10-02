В Новочеркасске открыли памятник выдающемуся хирургу

«Памятник, который открыли на территории первого военного госпиталя, станет символом мужества и примером выполнения медицинского долга в военное время. Место выбрано не случайно. Нагрузку, с которой сегодня в условиях специальной военной операции справляются врачи и медицинский персонал госпиталя, можно смело сравнить с той, которая была у их коллег в годы Великой Отечественной войны», — заметил на церемонии открытия заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.