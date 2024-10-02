В Новочеркасске открыли памятник выдающемуся хирургу

Лука Крымский, также известный как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, — автор фундаментальных трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, основатель первого в СССР отделения гнойной хирургии. Его труд «Очерки гнойной хирургии» воспитал не одно поколение врачей и был удостоен Сталинской премии в 1944 году.
«Памятник, который открыли на территории первого военного госпиталя, станет символом мужества и примером выполнения медицинского долга в военное время. Место выбрано не случайно. Нагрузку, с которой сегодня в условиях специальной военной операции справляются врачи и медицинский персонал госпиталя, можно смело сравнить с той, которая была у их коллег в годы Великой Отечественной войны», — заметил на церемонии открытия заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Сотни военных медиков госпиталя Войск национальной гвардии РФ заслужили своим профессионализмом множество орденов и государственных наград. Только за время проведения вооруженными силами страны контртеррористической операции в северокавказском регионе они вылечили более 2500 раненых и больных военнослужащих.