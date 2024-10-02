В Крыму ОРВИ «атакует» детей

«На последней отчетной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 9729 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 17,2%. Значительный рост наблюдается среди детей от 7−14 лет, что связано с началом учебного года», — говорится в сообщении.
В Севастополе за неделю заболели респираторными инфекциями 3657 человек, что выше уровня предыдущей недели на 19,8%.
По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте на полуострове уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, с 23 по 30 сентября в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 259 случаев и 360 случаев соответственно.
В России ранее выявили семь случаев коронавируса варианта XEC. Этот вид впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, после чего о его появлении сообщили еще в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.