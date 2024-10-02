Как выбрать еду из доставки — советы Роскачества

По ее словам, на сайте доставки еды и в описании каждого блюда должен быть указан нормативный документ, в соответствии с которым продукт приготовлен — технические условия производителя или ГОСТ.
«Блюда, которые готовятся навынос, должны соответствовать требованиям ГОСТ по услуге общественного питания и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения».
Кроме того, в маркировке на сайте или на этикетке блюда должны быть обязательно указаны состав, пищевая ценность, масса изделия, дата и время изготовления, срок годности, условия хранения и производитель, отметила эксперт.
По ее словам, также при заказе еды навынос в кафе и ресторанах в первую очередь необходимо обращать внимание на санитарное состояние заведения.
«Если вы видите, что там грязно, пыльно, повара работают без перчаток, без шапочек, то лучше пойти искать другое заведение», — отметила эксперт.
В случае отравления необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
«Если вы отравились, необходимо сразу обращаться к врачу, который фиксирует факт отравления. Сохраните все чеки, в том числе те, которые вы потратили на лечение — на лекарства и медицинские процедуры», — пояснила Завьялова.
Затем, по словам эксперта, потребитель должен написать письмо продавцу или организации, в которой было куплено блюдо, вызвавшее пищевое отравление, и, приложив все документы, обратиться в Роспотребнадзор.
«Если продавец отказывается компенсировать затраты на лечение, возмещать стоимость блюд, тогда со всеми документами и доказательствами нужно обращаться в суд», — подытожила специалист.
Накануне в Керчи произошло массовое отравление людей едой из доставки. Керчане заказали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились в медучреждения, среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь.
По данным межрегионального управления Роспотребнадзора, отравление спровоцировал сальмонеллез. Исследования проб окружающей среды продолжаются. Работа объекта общепита на данный момент остановлена.
«В связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства на объекте, материалы переданы в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности», — проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.