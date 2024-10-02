Военком Ростовской области рассказал, кого не заберут в осенний призыв- 2024

Закон в открытом доступе, его можно изучить или обратиться в военкомат за разъяснениями. Там специалисты объяснят, есть ли у призывника основания для отсрочки. Какие еще есть? По состоянию здоровья. Напомню, у нас есть несколько категорий призывников. Категория «А» — годен без ограничений, «Б» — с незначительными ограничениями, «В» — ограниченно годен, то есть не призывается на военную службу и переводится в запас, «Г» — временно не годен и «Д» — полностью освобождается от воинского долга и снимается с учета. В категорию «Г» может попасть призывник, который, например, только что перенес операцию по поводу аппендицита или сломал ногу, а после восстановления его могут призвать: отсрочка в таком случае предоставляется до полугода.