Военком Ростовской области рассказал, кого не заберут в осенний призыв- 2024

Где будут служить парни из Ростовской области, и направят ли их в приграничные регионы? Как будут доставлять повестки? А также изменится ли возраст призыва и срок срочной службы? Об этом и многом другом рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».
СКОЛЬКО ПАРНЕЙ БУДУТ СЛУЖИТЬ.
— Игорь Анатольевич, есть ли какие-то принципиальные отличия осеннего призыва-2024 от предыдущих призывных кампаний на Дону?
— Осенний призыв в России пройдет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 года № 822 — с 1 октября по 31 декабря. Никаких принципиальных отличий от предыдущих призывных кампаний не будет, все мероприятия проводятся в плановом порядке.
— Сколько призывников пополнят ряды Вооруженных сил во время нынешнего призыва, и насколько их количество будет отличаться от прошлого осеннего призыва и весеннего в 2024 году?
— Осенью 2024 года планируется призвать и направить на военную службу почти 4000 человек. Хочу обратить внимание на то, что мероприятия предстоящего призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке, а количество граждан, которое планируется призвать на военную службу, не превышает норму призыва, установленную осенью прошлого года.
— А каким образом призывники будут получать повестки?
— Повестки будут доводиться традиционными способами: как лично призывникам под подпись, так и заказными письмами. Повестки могут доставляться по месту проживания призывников сотрудниками военных комиссариатов, направляться гражданам по месту их работы или учебы, они также вручаются сотрудниками военно-учетных столов администраций сельских поселений.
НЕ ПОПАСТЬ В УКЛОНИСТЫ.
— Сколько времени у человека, чтобы явиться в военкомат после получения повестки, и что будет, если не явиться вовремя?
— Гражданин должен явиться в военный комиссариат в указанное в повестке время и место. Неявка в военный комиссариат по повестке без уважительной причины влечет наложение административного штрафа в соответствии со ст. 21.5 КоАП от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
— Что нельзя делать, чтобы не попасть в уклонисты? И как быть, если человек находится, например, на двухмесячной вахте на Севере.
— Чтобы не записали в уклонисты необходимо являться в военный комиссариат по повестке, в указанное время. Если человек находится, на той же вахте на Севере, то ему необходимо заранее оповестить военный комиссариат по месту жительства об этом, чтобы избежать привлечения к административной ответственности. А по прибытии из командировки явиться в военный комиссариат при первой возможности и представить официальный документ — справку.
ГДЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ПРИЗЫВНИКИ.
— Когда начнут отправлять наших ребят к месту несения службы?
— Отправки призывников со сборного пункта начнутся с середины октября, если быть точнее, то с 20 октября.
— Отправят ли в зону проведения СВО служить срочников, могут ли призвать на спецоперацию?
— В условиях, когда наша армия проводит Специальную военную операцию на территории Украины, Генеральным штабом Вооруженных сил России дано указание о категорическом запрещении направления военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в районы ее проведения. Военнослужащие по призыву будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации без вновь включенных территорий. Исключается прохождение службы в приграничных регионах: оправка в Брянскую, Белгородскую и Курскую область — исключается. Там проходят службу и участвуют в боевых действиях только военнослужащие по контракту, которые добровольно отправились туда.
— В каких же регионах будут служить призывники?
— Основная часть наших призывников будет проходить военную службу в соединениях и воинских частях на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Из них 67 процентов будут служить в Ростовской области.
УЧАТ ВОДИТЕЛЕЙ И ОТБИРАЮТ В НАУЧНЫЕ РОТЫ.
— Так понимаю, что наши парни будут служить не только в строевых частях. Планируется ли отобрать ребят в научные роты, военные, в Кремль?
— Да, уже проведен отбор жителей Ростовской области, которые будут направлены для прохождения военной службы в Президентский полк комендатуры Московского Кремля — это как обычно 25 человек. Еще 12 человек отправятся в научные роты: в них отбирают заранее, исходя из полученного молодыми людьми образования, научной работе, самой их личности. Парни поедут в самые разные регионы: начиная от Санкт-Петербурга и до Анапы.
— Игорь Анатольевич, а какие военно-учетные специальности наиболее актуальны?
— Мы традиционно готовим по военно-учетным специальностям ребят в ДОСААФ России. Наши призывники уже завершают там обучение и осенью пополнят ряды Вооруженных сил. Подготовку прошли более 450 человек: сейчас они уверенно сдают экзамены, получают удостоверения на право управления автомобилем. И эта специальность очень востребована: в армию они пойдут уже на конкретную водительскую должность.
СЛУЖАТ ГОД, 18 И 21 МЕСЯЦ.
— А 30-летних тоже возьмут в срочники?
— В соответствии с действующим законодательством призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом под осенний призыв — 2024 попадают те, кто родился с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года.
— Многие читатели интересуются: увеличится ли срок службы до двух лет?
— Такие разговоры ходят среди призывников и их родителей, но не имеют под собой никакой почвы. В действующем законодательстве установлен срок службы: как и ранее, он составляет 12 месяцев.
— Пользуются ли призывники альтернативным вариантом несения службы? И что это за варианты?
— Да, призывники могут воспользоваться правом прохождения альтернативной гражданской службы. Для этого гражданин должен представить призывной комиссии документально подтвержденные основания, что его взгляды и убеждения, вероисповедание противоречат несению военной службы. Но, хочу сказать, что в Ростовской области это не популярный способ выполнить конституционный долг. Из четырех тысяч призывников всего 47 человек выбрали альтернативный вариант. И у них срок службы по коэффициенту 1,75 составит 21 месяц, а, если они будут ее проходить в организациях Министерства обороны, то полтора года. Но решение принимается призывной комиссией индивидуально.
КОМУ ПОЛОЖЕНА ОТСРОЧКА.
— Игорь Анатольевич, давайте поговорим, кто может рассчитывать на отсрочку? А то на слуху только «айтишники».
— Да, в позапрошлом году была введена такая отсрочка — для сотрудников IT-компаний, но кто такой «айтишник» и как ему предоставляется отсрочка? Этот человек должен окончить учебное заведение по IT-специальности и не менее года проработать по профессии в организации, аккредитованной Министерством цифрового развития. На такого гражданина Минцифры России подает заявку в Минобороны, откуда список уже поступает к нам. На основании этого списка призывные комиссии муниципальных образований предоставляют отсрочку на время работы гражданина в этой компании при условии, что компания имеет аккредитацию. В списке на нынешний призыв порядка 400 фамилий.
— Но это только одна категория тех, кто имеет право на отсрочку?
— Все категории прописаны в 53-м Федеральном законе, но напомню слушателям и читателям. Это признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья. Это студенты, учащиеся по очной форме обучения в образовательной организации с государственной аккредитацией. И, как уже было сказано, сотрудники IT-компаний. Еще — отцы одиночки, отцы двух и более детей, отцы ребенка инвалида до трех лет, если воспитывают его без матери, или же мужчины, у которых жена ждет второго ребенка, если срок беременности не менее 22 недель. Кроме того, мужчины, постоянно единолично ухаживающие за близкими родственниками, которые являются инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе.
Закон в открытом доступе, его можно изучить или обратиться в военкомат за разъяснениями. Там специалисты объяснят, есть ли у призывника основания для отсрочки. Какие еще есть? По состоянию здоровья. Напомню, у нас есть несколько категорий призывников. Категория «А» — годен без ограничений, «Б» — с незначительными ограничениями, «В» — ограниченно годен, то есть не призывается на военную службу и переводится в запас, «Г» — временно не годен и «Д» — полностью освобождается от воинского долга и снимается с учета. В категорию «Г» может попасть призывник, который, например, только что перенес операцию по поводу аппендицита или сломал ногу, а после восстановления его могут призвать: отсрочка в таком случае предоставляется до полугода.
ПОЗВОНИТЬ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ».
— Слышала, что призывники теперь могут обжаловать решение призывной комиссии. В каких случаях? Что нужно делать, чтобы обжаловать решение?
— В осеннюю призывную компанию можно будет в досудебном порядке обжаловать решения, принятые призывными комиссиями. В случае несогласия гражданина с решением призывной комиссии муниципального образования, он вправе подать жалобу в призывную комиссию Ростовской области в электронном виде через портал «Госуслуги». Кроме того, это можно сделать через МФЦ во время личного приема.
— Если у призывников и их семей остались какие-то вопросы, куда они могут с ними обратиться?
— Начиная с 1 октября работает прямая телефонная линия военного комиссариата Ростовской области, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Телефоны «прямой линии» размещены на официальном сайте военного комиссариата Ростовской области. Телефоны «горячих линий», военкоматов, призывных комиссий есть на официальном сайте военного комиссариата региона. Есть даже «горячая линия» министерства обороны по поводу призыва. Но советую сначала обратиться в местный военкомат: позвонить, уточнить, прибыть на место со всеми необходимыми документами. И, если есть основания дать отсрочку по состоянию здоровья, семейному положению или по другим причинам, специалистами будет вынесено аргументированное решение.
— И, завершая нашу беседу, что бы вы хотели сказать нашим призывникам и их родителям, чего пожелать?
— Хочу пожелать призывникам продолжить славную традицию их предшественников. Ведь, все, кто прошел за последние годы службу в Вооруженных силах, выполнили свой долг с честью. И от командиров нам приходят благодарственные письма, родители слышат «спасибо!». Поэтому желаю продолжать в том же духе и не посрамить Дон!