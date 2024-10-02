Главные новости 2 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 октября 2024 года.
Израиль в течение нескольких дней ответит на атаку Ирана
По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может ударить по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Это станет «значительным ответным ударом» на ракетный обстрел, отмечают израильские чиновники.
В отношении блогера Лерчек и ее мужа возбуждено уголовное дело
Против Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных завели новое уголовное дело, сообщил источник «РИА Новости». Оно касается совершения операций по переводу валюты на счета нерезидентов по подложным документам. Речь идет об оплате марафонов через Дубай.
В Госдуме напомнили россиянам про важные налоговые даты октября
В текущем месяце наступят важные налоговые сроки для владельцев недвижимости, транспортных средств и земельных участков. Так, собственникам квартир, домов, машин и земельных участков должно до 20 октября прийти уведомление об уплате налогов за прошлый год.
У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля
У обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова арестованы Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетная машина 1967 года выпуска. Mercedes-Benz G63 принадлежит Иванову, но оформлен на его водителя. В 2019 году в автопарке обвиняемого числилось 12 автомобилей.
Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ
МО предложило изменить форму офицеров Военно-морского флота. Речь идет о появлении у адмиралов парадно-выходных тужурок черного цвета. Кроме того, офицерам, мичманам и прапорщикам снова будут выдавать пилотки.