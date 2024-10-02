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Главные новости 2 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 2 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 2 октября 2024 года.

Израиль в течение нескольких дней ответит на атаку Ирана

По информации портала Axios, в ближайшие дни Израиль может ударить по нефтяным и другим стратегическим объектам Ирана. Это станет «значительным ответным ударом» на ракетный обстрел, отмечают израильские чиновники.

В отношении блогера Лерчек и ее мужа возбуждено уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Против Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных завели новое уголовное дело, сообщил источник «РИА Новости». Оно касается совершения операций по переводу валюты на счета нерезидентов по подложным документам. Речь идет об оплате марафонов через Дубай.

В Госдуме напомнили россиянам про важные налоговые даты октября

Источник: РИА "Новости"

В текущем месяце наступят важные налоговые сроки для владельцев недвижимости, транспортных средств и земельных участков. Так, собственникам квартир, домов, машин и земельных участков должно до 20 октября прийти уведомление об уплате налогов за прошлый год.

У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля

Источник: РИА "Новости"

У обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова арестованы Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетная машина 1967 года выпуска. Mercedes-Benz G63 принадлежит Иванову, но оформлен на его водителя. В 2019 году в автопарке обвиняемого числилось 12 автомобилей.

Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ

МО предложило изменить форму офицеров Военно-морского флота. Речь идет о появлении у адмиралов парадно-выходных тужурок черного цвета. Кроме того, офицерам, мичманам и прапорщикам снова будут выдавать пилотки.