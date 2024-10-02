По 100 000 рублей хотят выплачивать студенткам Красноярского края за ранние роды

В Красноярском крае предложено ввести выплату в размере 100 тысяч рублей для женщин до 23 лет за ранние роды. Инициатива была опубликована на сайте краевого законодательного собрания, сообщает KrasnoyarskMedia.
Министр социальной политики региона Ирина Пастухова отметила, что молодые женщины в этом возрасте обычно завершают своё образование и становятся специалистами, что позволяет им осознанно подходить к родительским обязанностям.
Законопроект будет рассмотрен на сессии 10 октября в первом чтении. На данный момент средний возраст матерей в Красноярском крае составляет 25 лет. По предварительным оценкам, в 2025 году более 3850 женщин смогут воспользоваться этой новой мерой поддержки. Для реализации программы потребуется 42 миллиона рублей из краевого бюджета.
Кроме того, в регионе продлят действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2030 года, и с 1 января 2025 года сумма маткапитала при рождении третьего и последующих детей увеличится с 176 до 185 тысяч рублей.