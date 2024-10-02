В конце октября новосибирцев ожидает шестидневная рабочая неделя

В январе депутаты Госдумы не поддержали инициативу об увеличении числа выходных. По словам депутата Светланы Бессараб, в российском производственном календаре уже предусмотрено 14 праздничных дней, что создает значительную нагрузку на работодателей. Она отметила, что введение дополнительного выходного дня потребовало бы двойной оплаты труда, что негативно сказалось бы как на экономике, так и на покупательской способности граждан.