В Алматы полицию переводят на усиление

«Уважаемые коллеги! От вашего оперативного реагирования и результативной работы напрямую зависит состояние общественной безопасности в нашем городе. На сегодняшний день полиция Алматы имеет передовую материально-техническую базу и обеспечена всем необходимым для наступательной борьбы с преступностью и укрепления правопорядка. При этом всегда следует помнить, что защита конституционных прав и свобод граждан — приоритетная задача органов внутренних дел», — отметил глава ДП Арыстангани Заппаров.