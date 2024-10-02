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ГАИ начала в Уфимском районе профилактическое мероприятие «Автобус»

В Башкирии стартовала спецоперация «Автобус»
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 октября, в Уфимском районе Башкирии началось профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Мероприятия проходят на десятом километре трассы Р-240, на подъезде к М-12 «Восток». В проверках участвуют сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС регионального ГАИ и сотрудники Госавтоинспекции Уфимского района.

Сотрудники дорожной полиции во время проверок будут уделять особо пристальное внимание тому, как шоферы выполняют требования безопасности дорожного движения, проверкам техсостояния автобусов, а также контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителей.

Главной задачей профилактического мероприятия Севастьянов называет заботу о безопасности граждан, которые предпочитают пользоваться услугами общественного транспорта.

— Поэтому прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам, — заявил глава ГАИ Башкирии.

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