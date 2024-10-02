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Мэрия хочет докупить ещё 12 комплектов для «штрафмобилей», чтобы следить за нарушителями ПДД по всему Калининграду

Мэрия хочет докупить ещё 12 комплектов для «штрафмобилей», чтобы следить за нарушителями ПДД. Об этом сообщили в городской администрации.

Машины со специальными мобильными комплексами с 23 сентября курсируют по четырём улицам: Баранова, Сергеева, Октябрьской и Багратиона. Каждый день там фиксируют примерно по 50 нарушений.

Территорию патруля расширят до 20 адресов, а автомобили оснастят ещё 12 комплектами оборудования. «Сначала проезжаем по улице в первый раз и просто снимаем обстановку сразу в обе стороны, а через пять минут проезжаем там снова. Если машина находится на том же месте, то уже фиксируется нарушение», — объяснили власти.

В Зеленоградске передвижная камера будет фотографировать неправильно припаркованные машины.

ГИБДД