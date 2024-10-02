Мэрия хочет докупить ещё 12 комплектов для «штрафмобилей», чтобы следить за нарушителями ПДД по всему Калининграду

Машины со специальными мобильными комплексами с 23 сентября курсируют по четырём улицам: Баранова, Сергеева, Октябрьской и Багратиона. Каждый день там фиксируют примерно по 50 нарушений.
Территорию патруля расширят до 20 адресов, а автомобили оснастят ещё 12 комплектами оборудования. «Сначала проезжаем по улице в первый раз и просто снимаем обстановку сразу в обе стороны, а через пять минут проезжаем там снова. Если машина находится на том же месте, то уже фиксируется нарушение», — объяснили власти.
В Зеленоградске передвижная камера будет фотографировать неправильно припаркованные машины.