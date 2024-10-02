Готовы ли сибиряки самостоятельно сортировать бытовые отходы

Системно раздельным сбором мусора в Омске начали заниматься три года назад. Взялись за дело весьма активно. В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» приобрели и установили на спецплощадках 625 контейнеров желтого цвета, предназначенных для сбора сухих отходов.
Шесть сотен раскрашенных баков для миллионного Омска, на территории которого расположено более 5 800 домов, конечно же, недостаточно. И где они находятся, можно только догадываться. Корреспондент «РГ» объехал полсотни площадок с контейнерами, но ни одного желтого не обнаружил. При этом многие омичи идею сортировки мусора горячо поддерживают и готовы подключиться, были бы условия.
— Несколько лет назад у нас во дворе стояла емкость-сетка для сбора пластиковых бутылок. Жильцы ее активно наполняли и даже ставили рядом пакеты с полторашками, если она была полная. Но потом сетка испарилась, а вместе с ней и привычка к порядку. Цветных баков в нашей округе отродясь не бывало. А сдать вторсырье самостоятельно довольно сложно. В Амурском поселке нет подходящих пунктов приема, — поделилась с «РГ» старшая по дому на 2-й Барнаульской улице Ирина Петрова.
Точек, действительно, маловато. По данным 2ГИС, на территории Омска расположено семь экопунктов, где принимают бытовые отходы. Правда, имеются они не во всех округах, а четыре организации на данный момент вообще не действуют. Тем не менее, по данным регоператора, в прошлом году на сдаче вторсырья омичи заработали почти семь миллионов рублей, а за первые шесть месяцев этого года — около пяти миллионов.
Однако везти вторсырье на городскую окраину обычным людям совершенно невыгодно. Сдав килограмм картона, можно заработать шесть рублей, за кило газет и журналов дают тринадцать. За килограмм стекла — десять рублей, чуть больше — за ПЭТ-бутылки. Килограмм алюминиевых банок добавит в кошелек шестьдесят рублей, жестяных — двенадцать. Старые матрацы и подушки можно сдать за десять-тридцать рублей соответственно. При этом пункты не универсальны: в одном принимают только картон и бумагу, в другом — на противоположной окраине города — стекло и текстиль.
Такова реальность. А параллельно идет деятельность — просветительская, образовательная, пропагандистская. Например, городские субботники, которые организаторы стараются превратить в интересные и запоминающиеся события. Во время праздников и шествий в массовых местах пребывания омичей устанавливают 120-литровые емкости для сбора отходов, которые моментально наполняются. К процессу уборки активно подключают волонтеров и студентов крупные омские предприятия. Такие субботники — это веселое шоу с конкурсами, квестами, викторинами, соревнованиями и, конечно же, призами. И омичи с удовольствием в этом участвуют.
Весной региональные власти с оператором учредили конкурс «Экошкола» с главным призом в один миллион рублей. Участниками пилотного проекта стало семьдесят школ и детсадов сельских районов Омской области. За собранным ребятишками сырьем приезжал яркий брендированный экомобиль, на фоне которого селяне сделали сотни фотографий.
За каждую сданную партию учреждения получают определенную сумму (двадцать-тридцать тысяч рублей). Кроме того, сдавшие максимальное количество вторичных ресурсов, имеют шанс выиграть главный миллионный приз. И это добавляет драйва в соревнования.
Недавно в регионе состоялось еще одно незаурядное мероприятие — экологический автопробег по четырнадцати сельским районам. Колонну машин-участников возглавили мусоровоз и экомобиль для приема вторсырья.
Цель автопробега — поддержка нацпроекта «Экология», популяризация правил обращения с отходами. В рамках акции сельская молодежь привела в порядок общественные пространства, по-участвовала в мастер-классах по переработке пластика. Тем временем экомобиль принимал у населения вторсырье.
«Во время автопробега на предприятиях и в школах состоялись уроки и круглые столы на тему, как правильно разделять отходы. Потом ребята закрепили теорию практикой, в том числе в игровой форме. Молодежь с удовольствием участвовала в плоггинг-забегах, сочетающих кросс трусцой со сбором мусора», — рассказала региональный министр природных ресурсов и экологии Татьяна Хавронина.
В этом году такие акции и образовательные тренинги в регионе носят массовый характер. График расписан до конца года. Доходит до того, что дети приходят домой из садика и предлагают поиграть в сортировку мусора, признаются омичи.
Конечно, эковоспитание — дело важное и многообещающее. И образовательные акции — тоже отличное начинание. Только что делать гражданам, которые в них не участвуют? И как объяснить ребенку, что пока сортировка мусора — это только игра?
А как у соседей?
В Новосибирске ситуация тоже далека от идеала, хотя двадцать лет назад Академгородок был одним из первопроходцев в стране в сфере раздельного сбора мусора. В начале 2000-х у населения собирали картон и обменивали его на всякие хозяйственные мелочи — спички, туалетную бумагу.
Позже появились две мусороперерабатывающие компании, которые установили контейнеры для раздельного сбора. Часть отходов шла на вторсырье. Население очень активно в этом участвовало. По числу контейнеров на душу населения Новосибирск долгое время был бессменным лидером среди городов-миллионников. Однако два года назад ситуация изменилась.
— С одной из перерабатывающих компаний региональный оператор перестал сотрудничать, и она закрылась. Кроме этого, с введением санкций стало невыгодно продавать вторсырье, и у второй компании значительно снизились обороты. В 2023-м сменился регоператор, работа которого — настоящая терра инкогнита. Что именно, где и в каком объеме перерабатывают — неизвестно. И у населения снизилась мотивация. Если раньше контейнеры наполняли за полтора дня, то теперь для этого требуется до десяти дней, — рассказал заместитель исполнительного директора новосибирской компании по сбору и переработке ТКО Евгений Книжник.
Подготовила Ольга Гутман.
Важно!
Смысл раздельного сбора мусора — в его дальнейшей переработке. И здесь, конечно, важна не только культура населения, но и — прежде всего — наличие производственных мощностей. По данным Российского экологического оператора, по итогам 2023 года доля переработанного мусора в стране составила тринадцать процентов от его общего количества, в натуральном выражении — почти шесть миллионов тонн.
Сибирские регионы тут пока не лидируют, но скоро у них появится шанс. Так, в Томской области завершается строительство самого современного за Уралом комплекса переработки отходов. И с его вводом в эксплуатацию в регионе смогут использовать вторично до 50 процентов мусора. Это в сто раз (!) больше чем сейчас — пока на переработку отправляется только 0,5 процента томских отходов. Осталось дождаться — завод готов на 75 процентов.