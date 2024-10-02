Готовы ли сибиряки самостоятельно сортировать бытовые отходы

— Несколько лет назад у нас во дворе стояла емкость-сетка для сбора пластиковых бутылок. Жильцы ее активно наполняли и даже ставили рядом пакеты с полторашками, если она была полная. Но потом сетка испарилась, а вместе с ней и привычка к порядку. Цветных баков в нашей округе отродясь не бывало. А сдать вторсырье самостоятельно довольно сложно. В Амурском поселке нет подходящих пунктов приема, — поделилась с «РГ» старшая по дому на 2-й Барнаульской улице Ирина Петрова.