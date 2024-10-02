«Музыку металла» теперь можно услышать на Красноярских Столбах

Монтаж арт-объекта прошел накануне Международного дня музыки — 1 октября. Теперь красноярцы и гости города могут не только сделать яркие фотографии рядом с инсталляцией, но и сыграть на самом алюминиевом инструменте Сибири.
«Музыка металла» украшает чашу Гранитного карьера на Восточном входе национального парка. Уникальная конструкция представляет собой раму с подвесными трубами из алюминия. Они звучат по-особому благодаря разному диаметру и толщине стенок, поэтому можно сыграть любую мелодию.
«Здорово, что корпоративные проекты и творческие инициативы РУСАЛа находят отклик среди жителей и гостей нашего города. Инсталляция была задумана в рамках проведения Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки “Азия-Сибирь-Европа” и стала украшением этого события. После его проведения мы решили установить необычный инструмент уже на постоянной основе, чтобы гости нацпарка в полной мере ощутили атмосферу “столицы российского алюминия”», — рассказала директор Департамента региональных проектов АО «РУСАЛ» Елена Южакова.
Как отмечают в национальном парке, звуки, которые издает инсталляция, не превышают необходимые нормы. Поэтому никому из лесных обитателей музыка не помешает.
«Всегда радует внимание ответственных компаний к особо охраняемым природным территориям. В этом году корпоративные волонтеры РУСАЛа и Эн+ внесли большой вклад в создание нового маршрута нацпарка. А теперь и детская площадка в Гранитном карьере “заиграла” новыми звуками. Думаю, юные посетители особенно оценят арт-объект», — отметил директор нацпарка «Красноярские Столбы» Вячеслав Щербаков.
Напомним, минувшим летом благодаря волонтерам РУСАЛа и Эн+ прошло обустройство первого этапа маршрута к скале Ермак. Ребята из Сибири, Урала, Моcквы и Санкт-Петербурга помогли обустроить самую сложную часть подъема. Общая протяженность тропы составит более 2 км.