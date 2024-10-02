«Музыку металла» теперь можно услышать на Красноярских Столбах

«Здорово, что корпоративные проекты и творческие инициативы РУСАЛа находят отклик среди жителей и гостей нашего города. Инсталляция была задумана в рамках проведения Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки “Азия-Сибирь-Европа” и стала украшением этого события. После его проведения мы решили установить необычный инструмент уже на постоянной основе, чтобы гости нацпарка в полной мере ощутили атмосферу “столицы российского алюминия”», — рассказала директор Департамента региональных проектов АО «РУСАЛ» Елена Южакова.