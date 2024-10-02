В Омске нарушителей правил парковки оштрафовали почти на 15 миллионов

Специалисты департамента контроля продолжают проводить рейды по выявлению омичей, которые нарушают правила парковки. Об этом мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале.
«Речь идёт о тех, кто оставляет свой личный транспорт на озеленённых территориях, дворовых и спортивных площадках, что запрещено Правилами благоустройства», — сообщает градоначальник.
С начала мая этого года и по настоящее время в Омске зафиксировали около 8 000 таких нарушений. Из них 6 500 уже рассмотрено административными комиссиями.
Общая сумма административных штрафов составила 14,7 млн рублей.
Ранее стало известно, что в Омске в очередной раз сдвинули сроки сдачи ТЮЗа после капитального ремонта. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Отметим, что сдачу объекта перенесли уже в третий раз, сейчас его планируют открыть в декабре этого года.