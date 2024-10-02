В Омске нарушителей правил парковки оштрафовали почти на 15 миллионов

Ранее стало известно, что в Омске в очередной раз сдвинули сроки сдачи ТЮЗа после капитального ремонта. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Отметим, что сдачу объекта перенесли уже в третий раз, сейчас его планируют открыть в декабре этого года.