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В Омске нарушителей правил парковки оштрафовали почти на 15 миллионов

С мая по октябрь зафиксировано около 8 000 нарушений.

Источник: Om1 Омск

Специалисты департамента контроля продолжают проводить рейды по выявлению омичей, которые нарушают правила парковки. Об этом мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале.

«Речь идёт о тех, кто оставляет свой личный транспорт на озеленённых территориях, дворовых и спортивных площадках, что запрещено Правилами благоустройства», — сообщает градоначальник.

С начала мая этого года и по настоящее время в Омске зафиксировали около 8 000 таких нарушений. Из них 6 500 уже рассмотрено административными комиссиями.

Общая сумма административных штрафов составила 14,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Омске в очередной раз сдвинули сроки сдачи ТЮЗа после капитального ремонта. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Отметим, что сдачу объекта перенесли уже в третий раз, сейчас его планируют открыть в декабре этого года.

штрафы