Снимала порчу вместе с золотом. За что «гадалка» получила срок в Ангарске

Впрочем, сомневаться он долго не стал и охотно поверил гостье. Так вышло, что в последнее время ему действительно не везло в жизни. А тут появилось вполне рациональное объяснение неудачам — всего-то нужно было снять порчу и избавиться от негативной энергетики! Тогда наверняка и дела все в гору пойдут?