Снимала порчу вместе с золотом. За что «гадалка» получила срок в Ангарске

Накануне Ангарский городской суд огласил приговор местной жительнице, которая выманивала деньги у доверчивых горожан не с помощью инвестиций и звонков из банка, а с помощью их веры в гадалок, порчу и прочее сверхъестественное. Подробности в материале irk.aif.ru.
Порча на тебе!
— Родной, налей воды попить?
Примерно так начался разговор подсудимой, которая тогда ещё была вполне свободной женщиной. В город нефтехимиков она приехала на попутках вместе с двумя детьми. В их сопровождении немного прогулялась по городу и решила зайти в один из подъездов. Там она позвонила в одну из квартир, чтобы разыграть спектакль с «визитом гадалки».
Дверь ей открыл мужчина-инвалид, который дал путнице воды, разговорился с ней и позволил злоумышленнице войти к нему в доверие. Присматривалась ли она к будущей «жертве» заранее, или же выбрала первую попавшуюся дверь в подъезде, история умалчивает.
— Ох, чувствую, порча на тебе! — начала уверять мужчину лжегадалка.
Впрочем, сомневаться он долго не стал и охотно поверил гостье. Так вышло, что в последнее время ему действительно не везло в жизни. А тут появилось вполне рациональное объяснение неудачам — всего-то нужно было снять порчу и избавиться от негативной энергетики! Тогда наверняка и дела все в гору пойдут?
В процессе беседы и убеждения мужчины в реальности порчи женщина уже из коридора успела переместиться к нему в квартиру. Там она рассказала, что ей нужно для ритуала по снятию мифической порчи. Потребовалось, к слову, немного: золотые кольца и простынь.
«Проведя нехитрый “обряд”, злоумышленница сообщила, что сверток нельзя открывать до следующего дня, после чего поспешила удалиться, — добавляли в суде. — Однако после её ухода пенсионер забеспокоился и решился нарушить правило. Он развернул сверток и, увы, не обнаружил там своих драгоценностей».
Судебная отсрочка не остановила
Пострадавший от визита лже-гадалки мужчина поспешил сообщить о таинственной гостье в отделение полиции. Сумму причинённого ущерба специалисты оценили в 18900 рублей. Спустя несколько дней полицейским удалось задержать злоумышленницу.
«В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что женщина является уроженкой Тулунского района, ей 42 года и ранее она уже имела судимость за аналогичные преступления, — сообщили в суде. — Ранее по одному из дел прошлых лет суд выдал ей отсрочку от отбывания наказания до достижения младшим ребенком возраста 14 лет. Однако подсудимая продолжила криминальный путь и вновь совершила преступление».
На заседании суда «гадалка» утверждала, что раскаивается в содеянном. Она добровольно вернула пострадавшему мужчине два золотых кольца, принесла извинения и выплатила материальный ущерб в размере 4 тысяч рублей. Но от справедливого наказания её это не спасло.
«Подсудимая признана виновной в краже с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба гражданину, — говорят в суде. — Ей назначили наказание в виде 2 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил».