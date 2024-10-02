В Пермском зоопарке новоселы — бурые капуцины Гэри и Бобби

Сотрудники Пермского зоопарка продолжают расширять коллекцию животных, чтобы пермякам было на что посмотреть после переезда зверушек на новое место.
На этот раз к коллекции животных прибавилось два бурых капуцина. Забавные обезьянки приехали в Пермь на прошлой неделе. Новоселов зовут Гэри и Бобби, они родились в Ижевском зоопарке и как только обитатели «Страны обезьян» подросли, их отправили в самостоятельное «плавание».
Новоселы уже заняли вольер в павильоне «Экзотические животные» и, не смотря на то, что они проходят карантин, их уже можно увидеть. Пока приматы адаптируются к новому месту и изучают среду обитания. Питаются они пищей животного происхождения: насекомыми, мелкими беспозвоночными, яйцами, небольшими пресмыкающимися и даже небольшими грызунами.
На новом месте Гэри и Бобби уже освоились: они ловко перемещаются по декорациям вольера — канатам, веткам и полкам. Больше всего малышам нравится наблюдать за процессом уборки в соседнем вольере. Для лучшего обзора они забираются под потолок вольера, хватаясь лапками за сетку, а цепким хвостом держатся на ветки.
— Выбор пал на капуцин, потому что это очень интересные обезьянки, — объяснили в «КП-Пермь» в пресс-службе пермского зоопарка. — В отличие от других видов обезьян капуцины висят прямо на своих длинных хвостах. Нашим обезьянкам сейчас один год, они братья. Когда самцы станут половозрелыми, мы обязательно найдем им самок.
Кстати, для коллекции Пермского зоопарка бурые капуцины — вид абсолютно новый, пермяки — посетители зоопарка увидят этих обезьянок впервые в истории.
КСТАТИ
Бурые капуцины являются одними из самых крупных представителей своего семейства. Длина их тела составляет 30−35 сантиметров. Взрослые особи весят от 1,3 до 4,8 килограммов. У млекопитающих имеются длинные хвосты, достигающие 30−56 сантиметров, выполняющие хватательную функцию. Хвосты капуцинов имеют большое значение в их жизни. Они помогают перемещаться по деревьям, хвататься за ветки и удерживать предметы. Также хвосты участвуют в общении между особями. Бурые — единственный вид капуцинов, сворачивающих хвост плотным колечком.
А В ЭТО ВРЕМЯ
По России прокатилась волна краж кенгуру из зоопарков. Мы уточнили, усилена ли охрана у двух наших рыжих кенгуру Рона и Джинни?
— Речь идет о кражах кенгуру Беннетта — это маленький вид кенгуру, их рост — человеку по колено. В нашем же зоопарке живут большие рыжие кенгуру под два метра ростом, поэтому украсть их мало реально. Да и находятся они сейчас в помещении, куда нет доступа посетителям. Увидеть их могут только сотрудники. Причина этого — в старом зоопарке для кенгуру существуют только летние вольеры. А так как на улице сейчас холодно и животные мерзнут, мы посадили их в теплые вольеры, куда нет доступа посетителям.