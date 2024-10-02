В Пермском зоопарке новоселы — бурые капуцины Гэри и Бобби

— Речь идет о кражах кенгуру Беннетта — это маленький вид кенгуру, их рост — человеку по колено. В нашем же зоопарке живут большие рыжие кенгуру под два метра ростом, поэтому украсть их мало реально. Да и находятся они сейчас в помещении, куда нет доступа посетителям. Увидеть их могут только сотрудники. Причина этого — в старом зоопарке для кенгуру существуют только летние вольеры. А так как на улице сейчас холодно и животные мерзнут, мы посадили их в теплые вольеры, куда нет доступа посетителям.