В мажилисе обеспокоены утечкой казахстанских кадров

«Ежегодно по этим и другим направлениям выделяется государственный образовательный заказ. Например, в 2019 году в высшие учебные заведения на строительство было выделено 2 900 грантов, на сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1 600 грантов, на транспорт и складирование — 4 248 грантов. По нашему мнению, специалисты, поступившие в 2019 году, должны были закрыть образовавшиеся вакансии 2023 и 2024 годов. Однако мы не видим этого в полной мере. Если дефицит кадров не сокращается, и даже увеличивается, не смотря на ежегодное выделение государственного образовательного заказа, то возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств на подготовку кадров», — недоумевает депутат.