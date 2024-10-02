В мажилисе обеспокоены утечкой казахстанских кадров

Депутат мажилиса Ислам Сункар поднял вопрос утечки отечественных кадров в другие страны. С соответствующим депутатским запросом мажилисмен обратился к заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Сегодня сложилась такая картина, когда мы готовим специалистов с техническим и высшим образованием, которые вместо занятости для развития отечественной экономики выбирают черновую работу в Южной Корее, Польше, Чехии, Великобритании, Германии и в других странах. Всего, по данным международной организации миграции за 2023 год, 193 тыс. казахстанцев являются трудовыми эмигрантами».
Как оказалось, самыми дефицитными остаются кадры в строительстве, сельском, лесном и рыбном хозяйстве, транспорте и складировании, обрабатывающей промышленности.
По прогнозам Минтруда, нехватка специалистов в этих отраслях будет только расти, отметил депутат. И это не говоря об отраслях образования и здравоохранения.
«Ежегодно по этим и другим направлениям выделяется государственный образовательный заказ. Например, в 2019 году в высшие учебные заведения на строительство было выделено 2 900 грантов, на сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1 600 грантов, на транспорт и складирование — 4 248 грантов. По нашему мнению, специалисты, поступившие в 2019 году, должны были закрыть образовавшиеся вакансии 2023 и 2024 годов. Однако мы не видим этого в полной мере. Если дефицит кадров не сокращается, и даже увеличивается, не смотря на ежегодное выделение государственного образовательного заказа, то возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств на подготовку кадров», — недоумевает депутат.
В итоге Ислам Сункар предложил ввести для обладателей государственного образовательного гранта обязательную отработку по профилю в соответствующей отрасли, независимо от формы собственности.
«Кроме этого, следует разработать четкий механизм передачи организаций технического и профессионального образования в доверительное управление крупным предприятиям, ввести независимую сертификацию по международным стандартами. В перечень программы с “Дипломом в село” включить специалистов лесного, водного и рыбного хозяйств», — заключил он.