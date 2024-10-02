Студенты ОмГАУ попробовали себя в разработке бизнес-стратегии

Различные игровые задания дополнялись разбором серьёзных тем. Среди них, к примеру, построение бизнес-модели стартапа и тестирование гипотез. Полученные навыки пригодятся ребятам в дальнейшем, если они захотят воплотить свои предпринимательские мечты в реальность.