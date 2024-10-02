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Студенты ОмГАУ попробовали себя в разработке бизнес-стратегии

Студенты нескольких факультетов Омского ГАУ поучаствовали в тренинге «Start Up-конструктор».

Студенты нескольких факультетов Омского ГАУ поучаствовали в тренинге «Start Up-конструктор». Как сообщается на сайте вуза, его целью было вовлечение молодёжи в технологическое предпринимательство.

Также учащиеся смогли сформировать навыки презентации проектов, общения с инвесторами и командной работы. В течение восьми часов студенты генерировали идеи и разрабатывали гипотезы, представляли свои проекты.

Различные игровые задания дополнялись разбором серьёзных тем. Среди них, к примеру, построение бизнес-модели стартапа и тестирование гипотез. Полученные навыки пригодятся ребятам в дальнейшем, если они захотят воплотить свои предпринимательские мечты в реальность.

образование