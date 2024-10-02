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Длинные очереди на маршрутки образовались в Березовом Иркутского района

Прокуратура проведет проверку.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях распространились кадры длинных очередей на маршрутку в микрорайоне Березовый Иркутского района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, районное ведомство организовало проверку. Правоохранители оценят соблюдение законов в сфере перевозок и обслуживания горожан.

— В связи с выявленными нарушениями расписания движения общественного транспорта прокуратура внесла представления двум перевозчикам, отвечающим за транспортное обслуживание жителей микрорайона и поселка, —.

пояснили правоохранители.

Работники надзорного ведомства продолжат проверочные мероприятия и при необходимости примут меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске водитель маршрутки № 16С ответит по закону за проезд на запрещающий сигнал светофора. Мужчине грозит штраф в тысячу рублей.