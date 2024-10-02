В Воронеже продлили автобусный маршрут № 25

В Воронеже со среды, 2 октября, продлили автобусный маршрут № 25. Транспорт следует от улицы Антонова-Овсеенко. Ранее конечной остановкой была остановка общественного транспорта «ВАСО», однако теперь автобусы будут ходить до железнодорожного вокзала Воронеж-Южный. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ранее стало известно об увеличении количества автобусов на маршрутах № 366А «Воронеж — Новоподклетное» и № 366 В «Воронеж — Ямное — Новоживотинное».
Кроме того, РИА «Воронеж» сообщало об изменении расписания движения автобусного маршрута № 124 «Воронеж — Отрадное». Автобусы будут выполнять 126 рейсов ежедневно. Интервал движения составит 20 минут, в час пик — 15 минут.