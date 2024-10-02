Москвичка с помощью взятки в 2,5 млн рублей хотела лишить семьи ребенка

В октябре прошлого года женщина, желая усыновить конкретного ребенка, встала на учет как кандидат в усыновители. Однако мэрия уже приняла решение о передаче ребенка под опеку в другую семью. После этого москвичка стала неоднократно предлагать сотруднице Управления опеки и попечительства администрации столицы Башкирии помочь изменить решение и передать мальчика ей за взятку в 2,5 миллиона рублей.