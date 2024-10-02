Москвичка с помощью взятки в 2,5 млн рублей хотела лишить семьи ребенка

Жительница Москвы предстанет перед судом в Уфе за дачу взятки. Об этом рассказали пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
В октябре прошлого года женщина, желая усыновить конкретного ребенка, встала на учет как кандидат в усыновители. Однако мэрия уже приняла решение о передаче ребенка под опеку в другую семью. После этого москвичка стала неоднократно предлагать сотруднице Управления опеки и попечительства администрации столицы Башкирии помочь изменить решение и передать мальчика ей за взятку в 2,5 миллиона рублей.
Сотрудница опеки сообщила правоохранительным органам о склонении к получению взятки. При передаче денег жительницу Москвы задержали с поличным оперативники ФСБ.
На женщину завели уголовное дело по статье «Дача взятки в особо крупном размере», его расследование уже завершено. Обвинительное заключение утвердили, в ближайшее время материалы дела направят в Октябрьский районный суд Уфы суд для рассмотрения по существу.
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