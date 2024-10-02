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В Казахстане внесены новые изменения в правила дорожного движения

Приказом министра внутренних дел от 26 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, Правила дорожного движения дополнены новым понятием «электромобиль»:

это механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей или топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии.

Также правила дополнены пунктом, предусматривающем для электромобилей стоянку в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки.

Кроме того, в правила добавлено, что в жилой зоне запрещается стоянка авто с работающим двигателем, за исключением стоянки электромобиля с работающим двигателем.

Вместе с тем уточняется, что к перевозкам пассажиров автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя (категория «D»), допускаются лица, достигшие 23-летнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории «D1», не менее одного года.

Претерпел изменения пункт, касающийся передвижения по велоспиденой полосе. В новой редакции говорится, что на дорогах с велосипедной полосой движения, обозначенной знаком 4.5 с табличкой 7.14, не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе.

Вместе с тем в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации говорится, что на транспортных средствах устанавливается знак:

Автомобиль с газобаллонным оборудованием«— в виде равностороннего треугольника желтого цвета вершиной вверх с каймой черного цвета, в который вписана восклицательный знак и слово “GAZ” черного цвета (сторона треугольника — не менее двухсот миллиметров, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих газобаллонное оборудование.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2024 года.