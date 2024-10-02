В Казахстане внесены новые изменения в правила дорожного движения

Вместе с тем уточняется, что к перевозкам пассажиров автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя (категория «D»), допускаются лица, достигшие 23-летнего возраста, имеющие стаж работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории «D1», не менее одного года.