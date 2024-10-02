Производитель джинсовой одежды из Ростовской области учредил IT-компанию

Компания-производитель джинсовой одежды из Ростовской области зарегистрировала дочернее предприятие «для эффективного использования IT-направления в работе». Информацию об этом публикует агентство «Интерфакс».
Новая компания, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована 30 сентября 2024 года. Площадка должна заняться цифровизацией всех процессов производителя одежды, а также создавать необходимые программные и цифровые продукты. Гендиректором назначен Элвин Рахманкулов.
Добавим, по итогам 2023 года онлайн-продажи донского производителя вещей и аксессуаров по выросли вдвое. В течение 2−3 лет в организации намерены увеличить число магазинов для ускорения доставки продукции и снижения зависимости от условий маркетплейсов.
Сейчас сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса.