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Производитель джинсовой одежды из Ростовской области учредил IT-компанию

IT-компанию для цифровизации процессов создал производитель одежды из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Компания-производитель джинсовой одежды из Ростовской области зарегистрировала дочернее предприятие «для эффективного использования IT-направления в работе». Информацию об этом публикует агентство «Интерфакс».

Новая компания, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована 30 сентября 2024 года. Площадка должна заняться цифровизацией всех процессов производителя одежды, а также создавать необходимые программные и цифровые продукты. Гендиректором назначен Элвин Рахманкулов.

Добавим, по итогам 2023 года онлайн-продажи донского производителя вещей и аксессуаров по выросли вдвое. В течение 2−3 лет в организации намерены увеличить число магазинов для ускорения доставки продукции и снижения зависимости от условий маркетплейсов.

Сейчас сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса.