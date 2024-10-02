Производитель джинсовой одежды из Ростовской области учредил IT-компанию

Добавим, по итогам 2023 года онлайн-продажи донского производителя вещей и аксессуаров по выросли вдвое. В течение 2−3 лет в организации намерены увеличить число магазинов для ускорения доставки продукции и снижения зависимости от условий маркетплейсов.