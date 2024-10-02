На Кубани прозвучали сирены для проверки систем оповещения

В оперштабе региона напомнили, что звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!». Перехват теле-радиотрансляции был в 10:43.
По сигналу сирен нужно включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы), приемники проводного вещания на программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение.