На Кубани прозвучали сирены для проверки систем оповещения

По сигналу сирен нужно включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы), приемники проводного вещания на программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение.