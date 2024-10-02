Белорусу пришлось заплатить внушительную сумму из-за просроченных прав

По информации прокуратуры Витебска, в третий раз 66-летний витебчанин стал фигурантом уголовного дела. Он получил штраф в размере 80 базовых величин — Br3200.



Отмечается, что при езде без прав может грозить штраф от 5 до 25 базовых величин. Если же ситуация повторяется в течение года, то штраф уже будет выше — от 20 до 50 базовых величин. Также нарушитель может получить наказание в виде общественных работ или административного ареста.



При третьем разе грозит уголовная ответственность. Водитель может получить штраф, до 6 месяцев общественных или исправительных работ или быть арестованным с лишением (или без лишения) права занимать определенные должности или заниматься некоторой деятельностью. Далее при очередном случае грозит арест или ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься некоторой деятельностью.



В связи с этим ГАИ рекомендует водителям проверять срок действия водительского удостоверения.