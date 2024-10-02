Постоянный газопровод на 19-й Линии в Омске восстановят к зиме следующего года

«До начала осенне-зимнего периода следующего года будет завершено восстановление постоянного газоснабжения. Ранее во всех домовладениях восстановлено электро и водоснабжение. Остаются вопросы по возмещению ущерба от Всероссийской Страховой Компании. Правительство региона всецело на стороне жителей, ведем совместную работу с Ростехнадзором и Следственным комитетом, чтобы все пострадавшие в результате инцидента получили полагающуюся компенсацию», — отметил Виталий Хоценко.