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Постоянный газопровод на 19-й Линии в Омске восстановят к зиме следующего года

Сейчас работает временный. К газу подключили 100% домов.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Работу временного газопровода в районе 19-й Линии проконтролировали губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест. Об этом они сообщили в своих телеграм-каналах.

«До начала осенне-зимнего периода следующего года будет завершено восстановление постоянного газоснабжения. Ранее во всех домовладениях восстановлено электро и водоснабжение. Остаются вопросы по возмещению ущерба от Всероссийской Страховой Компании. Правительство региона всецело на стороне жителей, ведем совместную работу с Ростехнадзором и Следственным комитетом, чтобы все пострадавшие в результате инцидента получили полагающуюся компенсацию», — отметил Виталий Хоценко.

Сейчас для жителей работает временный газопровод. АО «Омскгоргаз» запустило газ в тестовом режиме с газопровода среднего давления. Газ в дома в полном объёме вернули досрочно — 27 сентября. Теперь к газу подключены 100% постоянных потребителей.

Напомним, что в районе 19-й Линии Омска в июле произошёл крупный пожар, в котором погиб человек. Огонь уничтожил пять частных домов, ещё 21 здание получило повреждения.