Постоянный газопровод на 19-й Линии в Омске восстановят к зиме следующего года

Работу временного газопровода в районе 19-й Линии проконтролировали губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест. Об этом они сообщили в своих телеграм-каналах.
«До начала осенне-зимнего периода следующего года будет завершено восстановление постоянного газоснабжения. Ранее во всех домовладениях восстановлено электро и водоснабжение. Остаются вопросы по возмещению ущерба от Всероссийской Страховой Компании. Правительство региона всецело на стороне жителей, ведем совместную работу с Ростехнадзором и Следственным комитетом, чтобы все пострадавшие в результате инцидента получили полагающуюся компенсацию», — отметил Виталий Хоценко.
Сейчас для жителей работает временный газопровод. АО «Омскгоргаз» запустило газ в тестовом режиме с газопровода среднего давления. Газ в дома в полном объёме вернули досрочно — 27 сентября. Теперь к газу подключены 100% постоянных потребителей.
Напомним, что в районе 19-й Линии Омска в июле произошёл крупный пожар, в котором погиб человек. Огонь уничтожил пять частных домов, ещё 21 здание получило повреждения.