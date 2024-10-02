Курник и том ям: какие видеорецепты ищут уфимцы в Поиске Яндекса

Яндекс Поиск — ведущая поисковая система в России, которая ежедневно обрабатывает сотни миллионов запросов. Она помогает быстро находить информацию, разбираться в сложных вопросах и умеет давать пользователям подсказки с учётом их интересов: что почитать, где найти нужный товар, как подобрать врача, куда пойти пообедать и многое другое. Поиск Яндекса находит не только сайты и веб-страницы, но и объекты на них. Например, он показывает информацию о товарах в удобных карточках прямо под поисковой строкой. Задать вопрос Поиску можно любым удобным способом — текстом, голосом или изображением.