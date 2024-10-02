Курник и том ям: какие видеорецепты ищут уфимцы в Поиске Яндекса

Аналитики Яндекса выяснили, видеорецептами каких блюд интересуются жители Уфы. Судя по агрегированным обезличенным запросам в Поиске, среди характерных для уфимцев блюд лидирует курник: ролики про его приготовление они ищут чаще, чем жители других-городов миллионников РФ. Среди продуктов на первой строчке оказались орехи: видеорецептами с ними уфимцы интересуются тоже чаще, чем в среднем по миллионникам.
Самое популярное блюдо, для которого жители Уфы ищут ролики с рецептами, — это сырники. Второе место заняла шарлотка, а на третьей строчке оказался кулич. Самый популярный салат — цезарь, суп — том ям, а торт — медовик.
Среди продуктов, видеорецепты с которыми чаще всего ищут уфимцы, первое место досталось свинине, второе — курице, третье — говядине. В пятёрку лидеров также вошли яблоки и помидоры.
Пользователи в разных городах-миллионниках РФ ищут и необычные видеорецепты. Например, среди таких запросов — [как приготовить лапшу быстрого приготовления], [ленивые голубцы рецепт как в детском саду], [драники от лукашенко рецепт], [рецепт хреновины без хрена на зиму], [как приготовить вкусно сосиски], [торт из кабачков вкуснейший рецепт], [как приготовить картошку чтобы она не поднимала сахар].
В исследовании учитывались запросы в Поиске Яндекса со словами «рецепт» и «что приготовить», по которым пользователи переходили на популярные сайты с роликами.
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