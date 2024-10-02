Жители Ростова ищут в интернете видеорецепты ветчины, котлет и «Наполеона»

Самыми популярными видеорецептами блюд среди жителей Ростова-на-Дону оказались ролики о ветчине. Как выяснили аналитики Яндекса по агрегированным обезличенным запросам в Поиске, ростовчане чаще жителей других городов-миллионников в России интересовались, как ее приготовить. А среди продуктов лидером оказалась утка: о способах ее приготовления жители донской столицы интересуются чаще, чем в среднем в других городах с миллионным населением.