Жители Ростова ищут в интернете видеорецепты ветчины, котлет и «Наполеона»

Самыми популярными видеорецептами блюд среди жителей Ростова-на-Дону оказались ролики о ветчине. Как выяснили аналитики Яндекса по агрегированным обезличенным запросам в Поиске, ростовчане чаще жителей других городов-миллионников в России интересовались, как ее приготовить. А среди продуктов лидером оказалась утка: о способах ее приготовления жители донской столицы интересуются чаще, чем в среднем в других городах с миллионным населением.
Самым популярным блюдом, к которому ростовчане искали видеоинструкцию, оказались блины. На втором месте — котлеты, а третью строчку рейтинга заняли сырники. Среди салатов самым популярным оказался крабовый, у супов лидирует солянка, а на сладкое ищут рецепт торта «Наполеон».
Среди лидеров ростовского рейтинга оказались видеорецепты блюд со свининой, чуть меньше с курицей и творогом. Также в пятерку лидеров вошли говядина и яблоки.
Также жители городов-миллионников в России ищут и необычные видеорецепты. Например, вводят в строку Поиска такие запросы: [как приготовить лапшу быстрого приготовления], [ленивые голубцы рецепт как в детском саду], [драники от лукашенко рецепт], [рецепт хреновины без хрена на зиму], [как приготовить вкусно сосиски], [торт из кабачков вкуснейший рецепт], [как приготовить картошку чтобы она не поднимала сахар].
Рейтинг продуктов и блюд среди ростовчан аналитики выявили, учитывая в своем исследовании запросы в Поиске Яндекса со словами «рецепт» и «что приготовить». После пользователи переходили на популярные сайты с видеороликами.