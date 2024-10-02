Обвиняемые в теракте в «Крокусе» свидетельствуют друг против друга на допросах

Исроил Исломов вместе с сыновьями Аминчоном и Диловаром обвиняется в пособничестве. По данным следствия, они продали террористам автомобиль Renault. Свидетели утверждают, что семья знала о готовящемся теракте. Кроме этого, арестовали арендодателя фигурантов — Алишера Касимова, он сдавал им квартиру (сейчас она арестована). Мужчина утверждает, что не знал о планах своих жильцов. Еще один обвиняемый Якубджони Юсуфзода, по версии следствия, помог исполнителям оплатить квартиру. Он также знал об их планах, так как сразу после совершения преступления хотел сбежать за границу. Родственники Юсуфзода заявили, что готовы предоставить ему свою квартиру в случае избрания более мягкой меры пресечения, передал ТАСС. Однако суд арестовал мужчину.