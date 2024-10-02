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Фронтмен Coldplay Крис Мартин рассказал, какую музыку сейчас слушает

Лидер поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин поделился с изданием NME своим актуальным плейлистом.

Источник: Звук

Лидер поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин поделился с изданием NME своим актуальным плейлистом.

В списке музыканта оказались, например, композиции от южнокорейского диджея Пегги Гу, брит-поп-коллектива The Verve, R&B-трио Destiny’s Child, хип-хоп-звезды Мисси Эллиотт, а также увертюра к оперетте Иоганна Штрауса «Летучая мышь» (1874). «Если бы она вышла завтра, то все равно была бы в своем роде хитом», — прокомментировал выбор классического произведения Мартин.

4 октября состоится релиз десятого альбома Coldplay «Moon Music». Ранее исполнители выпустили сингл из него — We Pray.