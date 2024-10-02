Фронтмен Coldplay Крис Мартин рассказал, какую музыку сейчас слушает

В списке музыканта оказались, например, композиции от южнокорейского диджея Пегги Гу, брит-поп-коллектива The Verve, R&B-трио Destiny’s Child, хип-хоп-звезды Мисси Эллиотт, а также увертюра к оперетте Иоганна Штрауса «Летучая мышь» (1874). «Если бы она вышла завтра, то все равно была бы в своем роде хитом», — прокомментировал выбор классического произведения Мартин.