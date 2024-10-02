Условный срок получила жительница Нижнеилимского района за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров

В ходе судебного разбирательства установлено, что с октября 2021 года по февраль 2024-го подсудимая имела доступ к информационной системе, содержащей персональные данные клиентов. Она совершала необоснованные действия с карточками абонентских номеров, один из которых принадлежал её мужу.
Нарушая тайну телефонных переговоров, путем неправомерного доступа к компьютерной информации женщина знакомилась с детализацией телефонных соединений, получая сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни абонентов. Преступления пресечены УФСБ России по Иркутской области и следователями следственного комитета. Осужденная вину в совершении преступления признала полностью, — уточняется в сообщении прокуратуры региона.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.