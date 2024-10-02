Владивостокская таможня обратилась к людям с разъяснением насчет утильсбора: это важно

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября, ФедералПресс. Во Владивостокской таможне опубликовали обращение к гражданам насчет повышения утилизационного сбора на ввозимые из-за границы автомобили. В ведомстве напомнили, что для желающих привезти машину «для себя» актуальные до повышения льготные коэффициенты не изменятся.