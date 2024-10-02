Владивостокская таможня обратилась к людям с разъяснением насчет утильсбора: это важно

«Изменения размеров утилизационного сбора с 1 октября 2024 года коснутся только юридических лиц и граждан, осуществляющих ввоз транспортных средств для последующей перепродажи», — пояснили таможенники.
Чтобы сохранить льготный тариф (легковушка младше трех лет с объемом двигателя не трех литров — 3,4 тыс. рублей, старше трех лет — 5,2 тыс. рублей), нужно не продавать иномарку в течение 12 месяцев.
«В преддверии грядущих изменений наблюдалось увеличение обращений с заявлением о доплате утилизационного сбора в связи с продажей автомобиля», — отметила Бровченко Анастасия, начальник отдела таможенных платежей Владивостокской таможни.
В таможне добавили, что если расчет суммы сбора будет подан в таможенный орган до 15 октября 2024 года, применяются ранее действовавшие коэффициенты.
Ранее сообщалось, что на авторынках Дальнего Востока уже дорожают машины, причем рост цен начался даже до введения новых ставок утильсбора. Продавцы объясняют это необходимостью скомпенсировать повышение тарифа.