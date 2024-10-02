Воронежский зоопарк отметит день рождения

5 октября Воронежский зоопарк отмечает день рождения. В субботу праздничные программы запланированы на двух площадках культурного учреждения.
В парке зоопарка на улице Полины Осипенко, 6а будут работать детские станции с аниматорами, жонглеры, ростовые куклы, запланировано мыльное шоу и многое другое.
На лесной площадке в зоопитомнике «Червленый Яр» (ул. Смородиновая, 2д), который является структурным подразделением зоопарка, посетителей ждут ростовые куклы и детские анимационные игры.
Праздник пройдет с 13.00 до 14.00. 0+