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Воронежский зоопарк отметит день рождения

Праздник пройдет на двух площадках.

Источник: Комсомольская правда

5 октября Воронежский зоопарк отмечает день рождения. В субботу праздничные программы запланированы на двух площадках культурного учреждения.

В парке зоопарка на улице Полины Осипенко, 6а будут работать детские станции с аниматорами, жонглеры, ростовые куклы, запланировано мыльное шоу и многое другое.

На лесной площадке в зоопитомнике «Червленый Яр» (ул. Смородиновая, 2д), который является структурным подразделением зоопарка, посетителей ждут ростовые куклы и детские анимационные игры.

Праздник пройдет с 13.00 до 14.00. 0+

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